(Foto: CRN)

Die Channel Trends + Visions-Messe von Also feierte am vergangenen Freitag in der Bochumer Jahrhunderthalle ihr zehnjähriges Jubiläum. Und eben dort, wo vor zehn Jahren die Herstellerpartner des Distributors die neu aus der Taufe gehobene Veranstaltung als »neues großes Channel-Event für den Norden«, quasi als Gegengewicht zu den Münchner Hausmessen, begrüßten, konnten sie nun zum Geburtstag ihr Glas erheben: Denn die Abendveranstaltung der CTV fand diesmal zum ersten Mal nach der Premiere wieder in der alten Industriehalle statt. Blitzschnell bauten die eifrigen Also-Mitarbeiter nach Messeschluss um – und schon konnten die über 4.000 Branchengäste unbeschwert in mehreren Partyareas das Messejubiläum feiern. Zuvor sorgte ein umfangreiches Ausstellungs- und Vortragsprogramm dafür, dass Fachinformationen auf höchstem Niveau vermittelt werden konnten. Zehn Jahre nach der Premiere ist klar: Die CTV-Messe ist eben nicht nur im Norden groß, sondern eines der bedeutendsten Branchenevents Deutschlands! Bilder von der CTV sehen Sie hier: