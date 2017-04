(Foto: Fujitsu)

Die Auftaktveranstaltung findet am 23. Mai in Berlin statt. Hier präsentiert Fujitsu eine interaktive Konferenz mit begleitender Ausstellung, Keynotes, Breakout Sessions sowie einem Security Roundtable. Als Highlight kündigt das Unternehmen das so genannte Fujitsu Innovation Gathering an: Die Fujitsu Laboratories of Europe zeigen dort zukunftsweisende Produkte und Innovationen.

Im Fokus steht in Berlin ebenso wie in den anderen Städten die digitale kreative Zusammenarbeit. Diese schöpferische Kooperation von Fujitsu mit seinen Kunden erschließt maßgeschneiderte Lösungsansätze, um das Wachstum von Unternehmen zu fördern. Die »digitale Disruption« betrifft inzwischen Unternehmen aus jeder Branche und stellt die Betroffenen vor erhebliche Herausforderungen. Unternehmen, aber auch die Politik haben begriffen, dass der Schlüssel zum Erfolg vor allem in der zugrundeliegenden IT-Infrastruktur und den entsprechenden Prozessen liegt. Beide müssen anpassungsfähig, hochmobil, sicher und skalierbar sein.

Fujitsu will im Rahmen der Tour ganzheitliche Lösungen vorstellen, die auf bestehenden Systemen und Technologien aufbauen und diese entscheidend erweitern. Sie teilen sich in die Bereiche »Workplace Anywhere«, »Hyperconnected Business« sowie »Infrastrukturen für eine digitalisierte Welt« auf. Berücksichtigt werden dabei aktuelle Trends wie Cybersecurity, Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge, vor allem in vertikalen Segmenten wie Gesundheitswesen, Produktion, Transport, Handel und Finanzindustrie.

Mehr Informationen gibt es unter www.fujitsu-worldtour.de .