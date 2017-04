Steve Raymund (Foto: Tech Data)

Tech Data verkündet den endgültigen Abschied des langjährigen Firmenchefs: Steve Raymund stelle sich nicht wieder als Chairman des Board of Directors zur Wahl und scheide in Konsequenz mit Wirkung zum 7. Juni endgültig aus dem Unternehmen aus. Steve Raymund startete im Jahr 1981 als Operations Manager in der von seinem Vater gegründete Handelsfirma, als CEO formte er seit 1986 das Unternehmen zum weltweit zweitgrößten Distributor. Im Jahr 2006 übergab er an CEO Robert Dutkowsky. Sein Abtritt als Verwaltungsratsvorsitzender sei der Schlusspunkt einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung, betont Tech Data. Steve Reymund blickt zurück: »Seit ich der Firma beitrat, die mein Vater gegründet hatte, war sie ein wichtiger Teil meines Lebens. Der Aufstieg der Firma zu einem global führenden Unternehmen ist bemerkenswert. Tech Data ist für weitere Erfolge gut gerüstet.«