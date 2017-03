(Foto: (Foto: Michael Behns / vor-ort-foto.de))

Die zentrale Veranstaltung der Systemhausgruppe Comteam ist und bleibt die Systemhauskonferenz – in diesem Jahr Ende September auf dem Flughafen Mendig. Unter dem vielversprechenden Motto »Meet & Speed« bietet der Verbund nicht nur Ausstellung und Fachvorträge an, sondern ein, so die Ankündigung, dem Veranstaltungsthema entsprechend »abwechslungsreiches Programm«. Doch damit allein belässt es die Kooperation von derzeit etwa 800 Systemhäusern, die unter dem Dach der CE-Verbundgruppe Electronic Partner angesiedelt sind, nicht.

Bereits in der zweiten Märzwoche rief die Zentrale ihre Mitglieder zum Comteam Opening, einem zweittägigen Forum zum Jahresauftakt und zugleich ein Novum für die Gruppe. Denn eine so frühe Zusammenkunft des Channel-Netzwerkes habe es, so die Verbundzentrale, bislang noch nicht gegeben. Immerhin folgten dem Ruf zum jahreszeitlich frühen Treffen 180 Comteam-Mitglieder und Geschäftspartner.