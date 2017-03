Award-Verleihung an Euronics (v.li.): EHI-Geschäftsführer Michael Gerling, Euronics-Bereichsleiter Joachim Mauch und Timo Weltner, CEO von Netformic, einem Dienstleister der Euronics (Foto: EHI)

Das EHI Retail Institute zeichnete die CE-Verbundgruppe Euronics Deutschland für ihre Cross Channel Strategie mit dem »Retail Technology Award Europe« in der Kategorie »Best Omnichannel Solution« aus. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Euroshop an Jochen Mauch, Bereichsleiter Marketing und E-Commerce bei Euronics, überreicht. Die Prämierung wurde damit begründet, dass die Euronics-Händler ihre Kunden über alle relevanten Offline- und Online-Vertriebskanäle erreichen würden. Neben diesem Award prämiert eine Fachjury aus Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen jährlich Handelsunternehmen in drei weiteren Kategorien, die herausragende IT-Lösungen präsentieren: »Best Costumer Experience», »Best in-Store Solution» und »Best Enterprise Solution«.

Mauch, der die Auszeichnung auf den Rheinterrassen in Düsseldorf entgegennahm, sieht darin »eine Bestätigung unserer konsequenten strategischen Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden und Händler«. Derzeit seien bereits mehr als 300 Mitgliedsbetriebe mit über 150.000 angebotenen Produkten präsent. »Unser Ziel ist es, der führende Online-Marktplatz in unserer Branche zu sein.« Und Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober fügt hinzu: »Wir sehen die Zukunft des Consumer Electronics-Handels in der optimalen Verzahnung aller Vertriebswege.«