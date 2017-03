Die neue Zentrale in Baesweiler (Foto: Depenbrock)

Distributor Api Computerhandels GmbH hat in den vergangenen Wochen und Monaten seine neue Zentrale in Baesweiler bezogen. Der Grossist hatte den Neubau vor Jahren eingeleitet, da man in der alten Firmenzentrale am Aachener Grünen Weg aufgrund des schnellen Wachstums in den vergangenen Jahren an die Kapazitätsgrenzen gestoßen war. Unter anderem unterhielt API sechs Außenlager, um den steigenden Bestellzahlen Herr zu werden. Nun sind beinahe alle Abteilungen im großzügigen Büro- und Logistikkomplex mit deutlich erhöhten Kapazitäten untergebracht – nur die Service-Abteilung in Würselen hat den Umzug noch vor sich. Die neue Anschrift lautet: Api Computerhandels GmbH, Robert-Koch-Str. 7-17, 52499 Baesweiler.