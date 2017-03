(Foto: Youtube Hot Meipai)

Es ist Freitagabend, 19:17. Während sich die meisten Kollegen schon kurz nach der ausgedehnten Mittagspause ins Wochenende verabschiedet haben und inzwischen mit einem Bierchen in der Hand vom Gartenstuhl aus die perfekte Gartemperatur ihrer Rippchen auf dem Grill überwachen, sitzen einige arme Gestalten noch immer in ihrem Büro und versuchen der überbordenden Arbeitslast Herr zu werden. Aber was tun, wenn sich in solch einer Situation oder während der viel zu kurzen Pause zwischen zwei auf neudeutsch gerne »Meetings« geschimpften Stuhlkreisen professioneller Arbeitsvermeider plötzlich der leere Magen grummelnd zu Wort meldet? Auf jeden Fall sollte auch wer zu dieser Gruppe der Überfleißigen Überstundenfreunde zählt, die gesunde Ernährung nicht völlig zu kurz kommen lassen. Alleine schon im Sinne seines geliebten Arbeitgebers, dem besonders viel an der Aufrechterhaltung der Gesundheit gerade dieser Mitarbeiter liegt.

Deshalb werden die Fürsorglichen Unternehmensverantwortlichen zuhause an ihrem Grill bestimmt auch Verständnis dafür haben, wenn auch die in der Firma verbliebenen Indianer und Brezlsalzer sich eine kurze Zwischenmahlzeit gönnen wollen – und dafür mal eben kurz das Firmeneigentum als Küche zweckentfremden. Denn mit einigen einfachen Lifehacks und ein paar Grundutensilien wie Alufolie und Backpapier im Rollcontainer lassen sich im Büro auch mit rudimentären Kochkenntnissen schnell und unkompliziert schmackhafte Snacks zubereiten – von Popcorn über Suppen bis hin zum Steak. In ihrem Youtube-Kanal Hot Meipai gibt eine junge Chinesin regelmäßig praktische Kochtipps, die sich in jedem Großraumbüro nachkochen lassen.

So lassen sich beispielsweise mittels einer Kerze, einer Getränkedose und etwas Mais am Schreibtisch ganz leicht selbst Popcorn für den anstehenden Powerpoint-Vortrag in der epischen Länge einer Der Herr der Ringe Ultima Collectors Extended Edition des geschätzten Kollegen herstellen: