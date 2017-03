(Foto: CRN)

Vor sieben Jahren hat sich Mehmet Okur mit seiner Erfahrung in den Bereichen IT-Leasing und IT-Brokerage selbständig gemacht und die Seltua GmbH & Co. KG gegründet. Ursprünglich vor allem im Rollback und Remarketing aktiv, hat er das Dienstleistungs-Angebot seines Unternehmens für Systemhäuser inzwischen deutlich ausgebaut. Inzwischen deckt er mit zahlreichen Dienstleistungen rund um die Hardware deren kompletten Lebenszyklus ab. So kann die Seltua Systemhäusern etwa beim Rollout mit Services wie strategischer Bedarfsberatung und der kompletten Vorinstallation von Softwarepaketen auf Rechner und ihrer effizienten Integration in die bestehenden Strukturen zur Hand gehen und ihnen gleichzeitig beim Abbau, der sicheren Löschung und Weitervermarktung der Altbestände der Kunden helfen. Abgerundet wird das Angebot durch HR-Services wie Personal-Leasing und Schulungskonzepte. Die Zufriedenheit der Partner und Kunden steht dabei immer an erster Stelle, wie Okur im Interview mit CRN-TV im Planet Reseller auf der CeBIT betonte. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit und stellte das aus den täglichen Erfahrungen hervorgegangene Produkt Staywired vor, das Rollouts beschleunigt und für Ordnung und Sicherheit in den Büros der Kunden von Fachhändlern und Systemhäusern sorgt.