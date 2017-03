Gleich geht (Foto: CRN)

Bereits zum dritten Mal hatte die Deutsche Messe AG gemeinsam mit den WEKA FACHMEDIEN zum großen Planet Reseller VIP BBQ geladen. Durch die vergangenen beiden Ausgaben hatte die Veranstaltung als wichtiger und angenehmer Branchentreff von sich Reden gemacht und so konnte in diesem Jahr mit über 300 Gästen ein neuer Rekord aufgestellt werden. Das Haus der Nationen auf dem Messegelände war prall gefüllt und die Stimmung bestens. Nach der feierlichen Begrüßung durch Marius Felzmann, Senior Vice President CeBIT, und Matthäus Hose, Verlagsleiter der WEKA FACHMEDIEN, wurde das Buffet geplündert und mit leckeren Grillspezialitäten, knackigen Salaten sowie dem einen oder anderen Bier oder Wein in entspannter Athmosphäre gefeiert.

Wie gewohnt war das VIP BBQ der perfekte Ort, um sich mit Geschäftspartnern und Freunden auszutauschen, gemütlich zu plaudern und in die zweite CeBIT-Hälfte zu starten.