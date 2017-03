Thorsten Daniels (Foto: Siewert & Kau)

Der ursprünglich als Komponenten- und Peripherie-Spezialist gestartete Distributor Siewert & Kau hat sich bereits mit der Einführung seiner Competence Center in den vergangenen zwei Jahren zunehmend Kompetenzen im Projektgeschäft und in der Lösungsdistribution aufgebaut. Nun geht der Bergheimer Distributor noch einen Schritt weiter und führt ein drittes Standbein Value Added Distribution ein. Der im Oktober vergangenen Jahres in die Geschäftsführung berufene Sales-Experte Thorsten Daniels ist damit beauftragt, das Leistungsspektrum des Grossisten um Mehrwertdienstleistungen auszubauen. Daniels will auf den erfolgreich umgesetzten Competence Center-Konzept aufsetzen, um diese strategische Weiterentwicklung in Richtung VAD voranzutreiben: »Mit unserer Beratungs-, Prozess- und Servicetiefe in den Competence Teams konnten wir bereits neue Kundenbedarfe identifizieren. Um den Bedürfnissen unserer Partner auch künftig gerecht zu werden, schärfen wir mit dem neuen Value Add-Portfolio die fokussierte Distribution und integrieren neue, mehrwertige Dienstleistungspakete in unser erfolgreiches Geschäftsmodell.«

Das Services-Angebot soll von Presale- und Finanzierungs-Services über Rollout- und Field-Services bis hin zu Schulungsleistungen im Rahmen einer Siewert && Kau-Akademie reichen. Manche dieser Dienstleistungen will S&K über den Aus- und Aufbau eigener Kompetenzen leisten, für manche Leistungen, etwa Installationsleistungen vor Ort, werde man mit Channel-treuen externen Dienstleistern kooperieren. Geschäftsführer Björn Siewert kündigt im CRN-Gespräch an: »Wir bauen das VAD-Team schnell aus. Unser Anspruch ist es, dass unsere Kunden schnell die genau passenden Angebote und Unterstützungsmaßnahmen bekommen.« VAD-Chef Daniels betont: »Unser Service ist modular aufgebaut: Das heißt, wir helfen speziell dort, wo unsere Kompetenz und unser Support benötigt werden. Damit sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Händler, ohne mit den Servicepaketen der Systemhäuser zu konkurrieren.«

Der Distributor erwartet dank des Erfolges des Lösungsvertriebs auch im laufenden Geschäftsjahr eine deutliche Umsatzsteigerung auf rund 700 Millionen Euro. Der Ausbau des VAD-Geschäfts, werde das Wachstum weiter befeuern, wie Siewert & Kau-Geschäftsführer Siewert prognostiziert: »Als inhabergeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen können wir Know-how selbst aufbauen und nahtlos in unsere bestehende Vertriebsstruktur implementieren. Diese Flexibilität ist ein echter Wettbewerbsvorteil. So werden wir unser Wachstum weiter konsequent vorantreiben.«