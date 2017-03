(Foto: CRN)

Distributor Api versammelt in diesem Jahr im CeBIT-Fachhandelszentrum Planet Reseller auf 2.000 Quadratmetern Stand- und Servicefläche wieder ein vielseitiges Programm. Neben den zahlreichen teilnehmenden Herstellerpartnern, die ihre Neuheiten vorstellen, fokussiert das Api-Team in diesem Jahr aktuelle Themen seiner neuen VAD-Einheit: Von All-IP über Storage bis hin zu Big Data.

Auch für Unterhaltung sorgt das Standkonzept, so wird beispielsweise der beliebte Roulettetisch, an dem man unter Anleitung professioneller Croupiers sein Glück versuchen kann, wieder vor Ort sein. Voraussetzung ist, dass die Besucher vorab das Spielgeld hierfür an den Api-Partnerständen einsammelen. Traditionell findet am CeBIT Mittwoch, 22. März 2017, die Api CeBIT Party statt, bei der geladene Gäste sich mit DJ, Special Acts, Cocktails und Fingerfood hervorragend unterhalten können.