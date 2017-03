Vertriebsleiter Michael Christlmaier und Ecom-Geschäftsführer Gerhard Ellinger (Foto: CRN)

Distributor Ecom Trading feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum auch mit einem Auftritt im CeBIT-Fachhandelszentrum Planet Reseller. Denn dort kann der Grossist mit Hauptniederlassungen in Dachau und Eging am See seine deutlich erweiterten Aktivitäten den Fachhandelskunden bestens präsentieren: Aus dem Komponentenprofi ist längst ein in allen IT-Bereichen gut positionierter Distributionsallrounder geworden. Darüber hinaus ist das Unternehmen über die Tochterfirmen auch erfolgreich als Eigenmarkenfertiger aktiv. Gerhard Ellinger, Geschäftsführer der Ecom-Gruppe, gibt vor: »Wir möchten uns noch stärker spezialisieren und unseren Kunden eine umfangreichere Produkttiefe und somit mehr Artikel bieten.« Daher war es nötig neue Kapazitäten zu schaffen und die Infrastruktur der alten Lagerhalle zu vergrößern, wie Ellinger erklärt.

Im Herbst vergangenen Jahres hat Ecom sein deutlich erweitertes Logistikzentrum in Betrieb genommen: Es bietet nun insgesamt 10.000 Quadratmeter Lagerfläche und wird den hohen Anforderungen der in logistischer Hinsicht ohnehin recht verwöhnten Ecom-Partner gerecht. Denn Ecom sei für viele Kunden zum verlängerten Lager und zur ersten Anlaufstelle rund um PC-Bauteile und Zubehör geworden. Durch den Neubau habe man auch mehr Platz für die Notebook- und PC-Fertigung der im Firmengebäude ansässigen Tochterfirmen Nexoc und Captiva geschaffen, der durch die gute Auftragslage und große Kundennachfrage notwendig geworden sei.