EZY Infotech-Chef Mark Coplin (Foto: EZY Infotech)

Mehr als zehn Jahre ist es nun her, dass der Komponentenspezialist EZY Infotech auf der CeBIT ausgestellt hat. Damals präsentierte sich der Komponentenspezialist noch als Esys Germany GmbH. Wenn der Distributor in diesem Jahr mit einem eigenen Stand auf die Hannoveraner Messe zurückkehrt, gibt es gleich wieder einen Namenswechsel zu feiern: Denn nach der Übernahme durch die niederländische Taurus Group im vergangenen Jahr, nimmt das Unternehmen nun den Namen der neuen Muttergesellschaft an und firmiert künftig unter Taurus Europe GmbH.

Der Distributor will den Auftritt im Fachhandelszentrum Planet Reseller außerdem dazu nutzen, den bestehenden Fachhandelskunden und solchen, die es werden wollen, an seinem Stand F63 in Halle 15 das erweiterte Produktsortiment vorzustellen. Unter anderem sind die Herstellerpartner Intel, Western Digital, Modecom, Toshiba, Kingston und Microsoft am Stand des Grossisten vertreten. Die Besucher können sich dann auch ein Bild vom Leistungsspektrum der gesamten Taurus-Gruppe machen, denn auch die beiden Schwestergesellschaften Taurus Europe B.V. und 2By2 N.V. sind mit an Bord. Den Partnern verspricht der Distributor Messeaktionen mit Preisvorteilen und längeren Zahlungszielen sowie Gewinnspiele und eine täglichen »Chillout Hour« am Nachmittag mit DJ Lapaige. »Die Messe ist für uns ein wichtiges Instrument, um unseren Kunden die wesentlichen positiven Veränderungen nahezubringen und die Neuheiten unserer Hersteller vorzuführen«, erklärt EZY-Geschäftsführer Mark Coplin.