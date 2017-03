(Foto: Deutsche Messe AG)

Mit viel Euphorie geht CeBIT-Chef Oliver Frese in die Neuauflage der Hannoveraner Messe, schließlich hat die ITK-Leitmesse in den vergangenen Jahren unter seiner Ägide erfolgreich den Aufbruch in die Zukunft begonnen: Die CeBIT »als Schaufenster der Zukunft« fokussiert nicht einzelne Geräte oder Lösungen, sondern will als klar positionierte Business-Veranstaltung in einem dreiteiligem Konzept aus Ausstellung, Kongressprogramm und Networking-Plattform unter dem Motto »D!conomy – no limits« die Digitalisierung aller Branchen konkret erlebbar machen. »Die Digitalisierung ist erlebbar geworden und das bringen wir in diesem Jahr auch auf das CeBIT-Gelände«, kündigt der Messe-Chef an. Drohnen, Robotik, selbstfahrende Autos wird es beispielsweise in Business-orientierten Live-Szenarien zu sehen geben und das diesjährige Gastland, as für seine Technologie-Innovationen gerühmte Japan, schickt sich mit dem größten Länderpavillon aller Zeiten an, die Messebesucher staunen zu machen.

Die Technologie-Trends der digitalen Revolution werden auch das Fachhändlerzentrum Planet Reseller, seit mittlerweile vierzehn Jahren einer der erfolgreichsten Plattformen der CeBIT, entscheidend prägen. Schließlich soll die CeBIT insbesondere auch Entscheidern aus dem ITK-Channel aufzeigen, wie die Digitalisierung die Channel-Anbieter im Wettbewerb nach vorne bringt und welche neuen Märkte die größten Wachstumschancen versprechen. Auch für die Fachbesucher aus dem Handel verspricht Veranstalter Deutsche Messe AG zahlreiche Anwendungsbeispiele, die den digitalen Wandel für die Händler und Systemhäuser erlebbar machen sollen - von der selbst lernenden Cloud-Lösung über den Omni-Commerce bis zum Internet of Things. »Die Themen des Planet Reseller orientieren sich an den aktuellen Digitalisierungstrends Cloud, Security, IP-Technologie, Mobility und IoT – und das Thema Smart Home/Smart Building bildet einen weiteren Schwerpunkt«, erläutert Oliver Frese im Exklusivgespräch mit CRN. Frese stellt damit auch einmal mehr den Lösungsgedanken in den Mittelpunkt. Denn, wie er beobachtet, verlangen Business-Kunden heute »nach flexiblen Konzepten, die sich mit wenigen Internetklicks dem Bedarf anpassen und trotzdem ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren«. Die Prozessoptimierung stehe dabei für viele im Mittelpunkt: Moderne Cloud-Konzepte bieten beispielsweise wesentlich mehr als Rechenleistung und Speicherplatz. Die neuen Varianten umfassen Features wie die automatische Analyse von Geschäftsprozessen und die Abschottung gegen Cyberangriffe, aber auch die Einbindung selbst lernender Module – etwa zur nachhaltigen Verbesserung der Kundenbeziehungen«, fasst Frese zusammen.