Francois Bornibus (Foto: Lenovo)

Lenovo hat mit Wirkung zum 1. April 2017 einen neuen Präsidenten für die Region EMEA ernannt. Francois Bornibus, derzeit Vice President und COO (Chief Operating Officer) Lenovo EMEA, wird dann an Luca Rossi, VP und President Lenovo Latin America und EMEA berichten, der weiterhin übergreifend die Verantwortung für die Märkte in EMEA und Lateinamerika innehat.

In seiner neuen Position soll Bornibus die Strategie- und Transformationsinitiativen von Lenovo vorantreiben, um die Position des Unternehmens in EMEA zu stärken, und um die Ziele in den drei definierten Wachstumsbereichen – PCs, Smartphones und Server - zu verwirklichen.

Als COO hat Bornibus laut Lenovo seit 2012 maßgeblich zum Unternehmenserfolg in der EMEA Region beigetragen. In dieser Zeit hätte sich der Marktanteil von Lenovo am PC-Geschäft in der Region von zehn Prozent auf den Höchstwert von 21,1 Prozent mehr als verdoppelt. Daneben spielte er eine wichtige Rolle bei der Transformation des Unternehmens im Zuge der Übernahmen von Medion, der IBM Systems X Division und von Motorola Mobility.

Bornibus, der auch Mitglied im Lenovo Global Leadership Team ist, hatte vor seiner jetzigen Tätigkeit verschiedene Positionen im Senior Management anderer globaler Unternehmen inne. Er war Vice President und General Manager bei Nokia Frankreich und BeNeLux, President EMEA bei Palm, Vice President EMEA bei HP und Vice President bei Compaq EMEA.