01.03.2017 :

Einer Studie von Intel Security zufolge wächst auch in Deutschland das Vertrauen in Cloud-Services. Diese kommen bei immer mehr Unternehmen zum Einsatz – allerdings wurde die Zahl der Dienste zuletzt deutlich reduziert. Zudem bereiten an der IT-Abteilung vorbei genutzte Angebote den Unternehmen Probleme. mehr