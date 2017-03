(Foto: Microsoft)

Microsoft dehnt sein Partnerprogramm für die Datenbrille HoloLens auf Europa aus. Wie der Hersteller mitteilt, wurden fünf weitere Partner auf dem europäischen Markt gewonnen, die in Zukunft Unternehmenskunden bei der Entwicklung von Anwendungen für die Microsoft HoloLens unterstützen sollen. Dazu zählt mit der Zühlke Engineering GmbH auch ein erster deutscher Partner.

Aus anderen europäischen Ländern sind Fudamental VR, Black Marble und Rewind in Großbritannien sowie Holoforge und Immersion in Frankreich dabei. Vor der Erweiterung bestand das Netzwerk bereits aus zehn Partnern in den USA und Kanada, die Microsoft auf seiner Entwicklerkonferenz Build 2016 vorgestellt hatte. (CRN berichtete )