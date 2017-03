(Foto: Fotolia/Peshkov)

Synaxon gewinnt den Handelsriesen Conrad Electronic als neuen Lieferanten für die angeschlossenen Kooperationsmitglieder. Neben den 81 Distributoren im Lieferantennetzwerk, zeichnete die Kooperation damit erstmals offiziell auch einen »Big Player« aus dem Handel. Einkaufsleiter Jan Schwarzenberger sieht in der nun besiegelte Zusammenarbeit m it dem ITK- und Elektronikhändler einen »echten Gewinn«: für das nun 81 Distributoren umfassende Lieferantennetzwerk. Und auch bei Conrad weiß man um die Vorteile der Kooperation, die eine der wichtigsten Zielgruppen des Online-Riesens effektiv bündelt. Conrad habe sein Sortiment optimal auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Unternehmen und Händlern abgestimmt, deren Fokus auf dem Reparatur- und Komponentengeschäft liegt. In das Synaxon-Einkaufstool »Egis« wurden bereits über 350.000 ausgewählte Conrad-Artikel integriert – neben den klassischen IT-Warengruppen finden sich auch verschiedenste Ersatz- und Bauteile von Widerständen bis zu Grafikkartenchips, Komponenten aus dem Bereich Haus- und Systemtechnik, Werkzeuge und Werkstattausstattung für den Eigenbedarf bis hin zu unzähligen Kleinartikeln wie Kabeln und Adaptern im Sortiment. Auch die zahlreichen Conrad-Eigenmarken sind ab sofort über Egis bestellbar.

Die Partner können sich durch die Vorteile und Sonderkonditionen sichern. So profitieren sie beispielsweise von einem besonders langen Zahlungsziel von 60 Tagen oder nutzen direkt die bequeme Zahlung durch die angeschlossene Synaxon-Zentralregulierung. Zum Start der Zusammenarbeit zahlen die Synaxon-Partner bis einschließlich zum 31. März außerdem keine Frachtkosten. Danach gilt eine eigens für Verbundgruppenpartner verhandelte Frachtfreigrenze von 150 Euro.