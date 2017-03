(Foto: Deutsche Messe AG)

Die CeBIT rückt vom 20. Bis 24. März 2017 mit einer dreiteiligem Konzept aus Ausstellung, Kongressprogramm und Networking-Plattform unter dem Motto »D!conomy – no limits« einmal mehr die Digitalisierung in den Mittelpunkt. Nachdem die digitale Revolution den Labormodus hinter sich gelassen habe, will auch die CeBIT Trendtechnologien: »Die Digitalisierung ist erlebbar geworden und das bringen wir in diesem Jahr auch auf das CeBIT-Gelände«, erklärt CeBIT-Chef Oliver Frese. Mit einer Vielzahl von Anwendungsbeispielen vor Ort würde die Digitalisierung »so konkret erlebbar wie nie zuvor«, verspricht der Messechef. Den erwarteten 200.000 Besuchern sollen die 3.000 Aussteller aus über 70 Ländern so einen Blick in die technologische Zukunft gewähren. Neben den klassischen ITK-Technologien werden deshalb insbesondere Wachstumsthemen wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Autonomes Fahren oder das Internet der Dinge mit zahlreichen Sonderausstellungen und begleitenden Kongressangeboten in den Mittelpunkt gerückt.

Innovationen erwartet man insbesondere auch vom diesjährigen Gastland Japan, das »im größten Länderpavillon der CeBIT-Geschichte« mit rund 120 Ausstellern seine Kompetenzen in den Zukunftsfeldern ausstellen wird. »Das werden nicht nur bekannte Großkonzerne sein, sondern auch viele kleine und mittelständische Firmen sowie Startups«, kündigt der japanische Botschafter Botschafter Takeshi Yagi an.

Und nicht zuletzt will die CeBIT den Entscheidern aus dem ITK-Channel aufzeigen, wie die Digitalisierung die Channel-Anbieter im Wettbewerb nach vorne bringt und welche neuen Märkte die größten Wachstumschancen versprechen. Auch den Fachhändlern und Systemhäusern verspricht die CeBIT zahlreiche Anwendungsbeispiele, die den digitalen Wandel erlebbar machen sollen - von der selbst lernenden Cloud-Lösung über den Omni-Commerce bis zum Internet of Things. Vor allem im CeBIT-Fachhändlerzentrum »Planet Reseller« in den Hallen 14 und 15 werden Channel-Anbieter wieder ein umfassendes Spektrum an Lösungen zu den Megatrends Cloud, Security, IP-Technologie, Mobility und IoT finden. Und die CRN liefert auch in diesem Jahr ein umfassendes Informationsprogramm für die Fachbesucher mit Diskussionsrunden, Produktvorstellungen und Interviews über aktuelle Entwicklungen und ihre Strategien im Markt. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die Messehighlights der CeBIT 2017!