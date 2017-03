Das Tech Data-Headquarter in den USA (Foto: Tech Data)

Einer der größten Übernahmen der Distributionsgeschichte ist beschlossene Sache: Tech Data hat die VAD-Sparte Technology Solutions vom Avnet-Konzern übernommen. Damit entsteht ein Distributionsriese gargantuesken Ausmaßes: Einen kumulierten Umsatz von 35 Milliarden US-Dollar, 14.000 Beschäftigte und eine geschäftliche Reichweite in über hundert Länder, rechnet sich die Tech Data-Führung zusammen. Als beeindruckter Beobachter muss man fast ein wenig überrascht feststellen, dass es für Tech Data trotz dieser ehrfurchtgebietenden Kennzahlen weiterhin nur für den zweiten Platz im Distributionsmarkt hinter Ingram Micro (Jahresumsatz 2016: 43 Milliarden US-Dollar) reicht. Klar ist auch, dass sich bei der Fusion zweier Wettbewerber Umsätze selten einfach zusammenrechnen lassen – aus ein und eins wird eher selten zwei. Gerade in Europa und insbesondere in Deutschland, wo beide Distributoren mit ihrem VAD-Geschäft stark positioniert sind, könnten sich alsbald Reibungspunkte durch eine schwierige Integrationsphase ergeben.

Tech Data-CEO Robert Dutkowsky (Foto: Tech Data)

Seit der Bekanntgabe der Übernahmeabsicht im vergangenen Spätsommer haben die beiden Firmen nur begrenzt am angekündigten, aber eben noch nicht beschlossenen Zusammenschluss arbeiten können, wie CEO Robert Dutkowsky im Exklusiv-Interview mit der US-amerikanischen CRN-Ausgabe berichtet. »Wir waren ja immer noch Wettbewerber. Wir haben beispielsweise bereits an der künftigen Aufstellung im Back Office arbeiten können – aber auf Hersteller- und Kundenseite kämpften wir bis eben jetzt kompromisslos gegeneinander«, berichtet der Konzernchef.