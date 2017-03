MSI präsentiert limitierte Camo Squad-Sonderedition : MSI Gaming-Bundles in Tarn-Optik

MSI bietet zum Release des neuen »Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands« eine limitierte Sonderedition im Military Look für Notebooks, Mainboards und Grafikkarten an. Je nach Produkt-Bundle gibt es neben Gamecodes und Season Pass auch ein attraktives MSI Zubehör-Paket in Tarnoptik obendrauf.