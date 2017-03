(Foto: Agando)

Die PC-Marke Agando der Source IT Distribution aus Jever stellt einen neuen Extreme-Gaming-PC vor: Den »Agando fuego @7980i7 dragon«. Er erscheint im Rahmen der Aktion »Powered by MSI«. Der Mainboard- und Grafikkartenspezialist MSI arbeitet dabei eng mit ausgewählten, regionalen Partnern in verschiedenen Ländern zusammen, die das Label auf ihren PCs führen dürfen. So ist der Gaming-PC von Agando laut Hersteller auch mit Komponenten von MSI ausgestattet.

Mainboard und CPU des Rechners basieren auf der neuen Intel-Generation Kaby Lake. Um maximale Rechenleistung für anspruchsvolle Spiele bereitstellen zu können, ist der Gaming-PC mit einem Intel Core »i7 7700K overclocked« mit 4 x 5,0 GHz ausgestattet. Speicherseitig stehen 16 GByte RAM zur Verfügung. Dieser lässt sich optional auf bis zu 64 GByte erweitern. MSI steuert neben dem Mainboard auch die Grafikkarte bei: Auf Basis der leistungsstarken Nvidia »Ge Force GTX1080« sorgt die übertaktete MSI »Gaming X8«G für optimale Performance. Dank »VR-ready«-Technologie mit »Multi-Res Shading« und »VR Works Audio« wird zudem der Einsatz von VR-Brillen und Virtual-Reality-Spielen unterstützt.

Neben einem 256 GByte großen SSD-Laufwerk ist standardmäßig eine 2.000 GByte Festplatte verbaut. Für optimale Temperaturen sorgt eine Wasserkühlung. Als optisches Laufwerk steht ein Blu-ray-Brenner bereit. Die Computer haben standardmäßig eine 36-monatige Garantie, die auf bis zu 60 Monate verlängert werden kann.

Der neue Agando fuego @7980i7 dragon Gaming-PC mit MSI-Komponenten ist ab sofort bei der Source IT verfügbar. Der Preis für die Basiskonfiguration inklusive Betriebssystem Windows 10 Home beträgt 2.349,90 Euro (UVP).