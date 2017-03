Also-CEO Gustavo Möller-Hergt (Foto: Also)

Die Also Holding legt für das Geschäftsjahr 2016 abermals ein Rekordergebnis vor: Während der Umsatz der Gruppe um 2,5 Prozent auf acht Milliarden Euro stieg, steigerte die Firma den Konzerngewinn sogar um gut 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf gut 83 Millionen Euro. »Wir bauen unser Geschäft sukzessive aus und fokussieren uns dabei auf eine Steigerung der Profitabilität«, kommentiert CEO Gustavo Möller-Hergt die starken Zahlen. Die Profitabilität stand auch im deutschen Markt im Vordergrund, da der Distributor auf einige hochvolumige Retailaufträge verzichtete und in Konsequenz einen Umsatzrückgang in Kauf nahm. Dafür verbesserte sich der Gewinn vor Steuern in der Zentraleuroparegion sogar um fast 44 Prozent auf fast 91 Millionen Euro.

Also sieht sich mit seinem diversifizierten Angebot für das kommende Geschäft bestens aufgestellt: Mittelfristig will man zwischen neun und zwölf Milliarden Euro umsetzen. Der Anteil des Solutions- und des Services-Geschäfts soll erhöht werden. Aber auch im Supply-Geschäft könne Also durch weitere Optimierung der Prozesse die Margen erhöhen, betont Möller-Hergt gegenüber CRN. »Wir gehen davon aus, das der Umsatz 2017 steigt, der Gewinnzuwachs aber stärker zulegen kann.«

Außerdem forciert der Distributor den Akquisitionskurs: »Wir werden auch über Zukäufe wachsen.« Zuletzt hat Also die Übernahme des niederländischen Apple-Spezialisten Five 4 U angekündigt. Mehr zur Strategie von Also in einem aktuellen Hintergrundbericht auf crn.de .