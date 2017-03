Planet Reseller - Heimat des Channels auf der CeBIT (Foto: Deutsche Messe)

Die CeBIT will vom 20. bis 24. März insbesondere auch Entscheidern aus dem ITK-Channel aufzeigen, wie die Digitalisierung die Channel-Anbieter im Wettbewerb nach vorne bringt und welche neuen Märkte die größten Wachstumschancen versprechen. Die Deutsche Messe AG und zahlreiche Aussteller, die sich im Rahmen der Leitmesse an Fachhändler richten, versprechen zahlreiche Anwendungsbeispiele, die den digitalen Wandel für die Händler und Systemhäuser erlebbar machen sollen - von der selbst lernenden Cloud-Lösung über den Omni-Commerce bis zum Internet of Things.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Vorfeld der CeBIT 2017 brachte der Veranstalter Deutsche Messe AG mehrere Anbieter zusammen, die auf der Messe indirekte Partner für ihre Digitalisierungslösungen gewinnen wollen. Wie etwa den Unternehmenssoftware-Anbieter Scopevisio, der bisher ausschließlich direkt vertreibt, aber auf der CeBIT Vertriebspartner gewinnen möchte: »Wir wünschen uns Systemhauspartner, die in Richtung Managed Services und damit auch in Richtung Geschäftstransformation denken«, erklärt Christopher Baxter, Vertriebs- und Marketingleiter beim Hersteller. Lancom rückt auf der Messe sein SDN-Cloud-Angebot »Lancom Management Cloud« in den Mittelpunkt. »Unser Cloud-Angebot ist Fachhandels-zentriert aufgebaut«, verspricht Lancom-Gründer und –Geschäftsführer Ralph Koenzen. Der Lancom-Chef lobt die CeBIT als optimale Plattform, um sich mit den Partnern auszutauschen. »Nirgendwo sonst können wir so viele Gespräche führen.« Auch Security-Spezialist Trend Micro oder der Plattform-Anbieter Oneclick suchen auf der Messe den Kontakt zum Channel.