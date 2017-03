»HP Pro x2 612 G2« (Foto: HP)

Wegen der wachsenden Beliebtheit von 2-in-1-Geräten steigen immer mehr Hersteller in dieses Produksegment ein. Vor allem der Erfolg von Microsofts Surface Pro hat dafür gesorgt, dass das Angebot an sogenannten Detachables deutlich breiter geworden ist. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona gab es jetzt weitere Neuvorstellungen in diesem Produktsegment. Neben Samsung und Microsoft in Zusammenarbeit mit Porsche (CRN berichtete ) hat auch HP ein neues Gerät für Businessuser vorgestellt. Das 12,5 Zoll-große »HP Pro x2 612 G2« kann per Andock-Tastatur wahlweise als Laptop oder Tablet genutzt werden.

Als Plattform kommt Intels Kaby Lake zum Einsatz. HP verbaut CPUs der Reihen Pentium, Core m3, Core i5, und Core i7. Die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten umfassen neben einem USB-C- und einen USB-A-Port auch einen Chipkartenleser. Fingerabdrucksensor und NFC können optional integriert werden.

Mit dem »HP Elite USB-C Dock« lässt sich das Pro x2 in einen Desktop-PC verwandeln an den auch mehrere Bildschirme angeschlossen werden können. Außerhalb des Büros bietet der »HP USB-C Travel Hub« zusätzliche Anschlüsse. Für extreme Umgebungen gibt es ein spezielles Rugged Case.

Das HP Pro x2 ist nach Herstellerangaben mit einem schnellladenden Akku ausgestattet. Dieser soll bis zu 11 Stunden durchhalten. Das Pro x2 ist ab sofort erhältlich und soll ab 879 Euro kosten.