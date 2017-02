(Foto: Porsche Design Computing)

Porsche Design Computing hat auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona das »Porsche Design Book One« vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Art Edel-Variante von Microsofts Surface Book, die in enger Zusammenarbeit von Porsche Design mit Microsoft und Intel entstanden ist. Der besondere Clou daran ist ein extra dafür vom Studio F.A. Porsche neu entwickeltes »VarioGear« Drehgelenk, dank dem sich die Tablet-Einheit sowohl abnehmen als auch um 360 Grad nach hinten klappen lässt. So soll der Bildschirm in jeder Position stabil genug halten, um sich bei Touch-Eingabe oder der Nutzung des dazugehörenden Book One Pens nicht zu verstellen. Möglich macht das eine patentierte Mechanik auf Basis von Edelstahl-Zahnrädern in Walzenform, die laut Porsche Design »von der Bauweise eines Sportwagen-Getriebes inspiriert« wurde. Damit vereint das Gerät die Vorteile der beiden Bauweisen von Convertibles und Detachables.

Das wertig anmutende Design-Gehäuse des Luxus-Geräts besteht aus CNC-gefrästem und matt eloxiertem Aluminium und wartet auf der Tablet-Oberseite sowie am unteren Bildschirmrand jeweils mit einem »Porsche Design«-Schriftzug auf. Aber auch die darin verbauten Komponenten werden dem Sportwagen-Anspruch gerecht. Angetrieben wird das Porsche Design Book One von einem Intel Core i7 7500U Zweikern-Prozessor der aktuellen siebten Generation der mit Taktraten zwischen 2,70 bis 3,50 GHz arbeitet. Quasi als Turbo stehen ihm 16 GByte LPDDR3-RAM mit 1.866 MHz Taktrate sowie eine 512 GByte SSD von Intel zur Seite. Das 13,3 Zoll große IPS-Display unterstützt 10-Finger-Multitouch und löst mit QHD (3200 x 1800 Pixel) auf. Das darin verbaute Gorillaglas 4 soll eine besonders hohe Stabilität garantieren. Zusätzlich sorgen seine Anti-Fingerprint- und Anti-Reflexionsbeschichtung für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen und helfen, hässliche Fingerabdrücke auf dem Bildschirm des edlen Geräts zu vermeiden.