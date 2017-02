Systemhaus-Chef Sven Wulf (Foto: Schneider&Wulf)

In Zeiten der Digitalisierung werden Kassensysteme immer mehr zu vernetzten Computern, die oft über hunderte Filialen verteilt Daten in Echtzeit abgleichen müssen. Damit moderne Kassensysteme beim Kunden richtig implementiert werden, sind die Hersteller deshalb immer öfter auf die Expertise von Systemhäusern und IT-Dienstleistern angewiesen. Dafür sorgen nicht nur die sich ständig verändernden Anforderungen der Kunden, sondern auch die wechselnden Vorgaben durch die Behörden. Auch der Kassenhersteller Pios war auf der Suche nach einem Partner in der Systemhauslandschaft und hat sich für »Schneider und Wulf« mit Sitz in Frankfurt am Main entschieden. Beim IT-Dienstleister arbeiten über 40 Mitarbeiter und er ist Mitglied im Systemhausverbund iTeam.

»Mit der Digitalisierung von Kassen gehen selbstverständlich Themen wie IT-Sicherheit und auch Datenschutz einher«, erklärt Martin Hausman, Technikleiter bei Schneider und Wulf. Pios habe erkannt, dass es für Kassenhersteller schwieriger sei, sich das notwendige IT-Wissen anzueignen, als dass sich anders herum der IT-Spezialist in die Software eines Kassensystems einarbeite. Auch Pios-Geschäftsführer Michael Mathieu begründet die Partnerschaft vor allem mit der gestiegenen Komplexität moderner Kassensysteme: »Mit PC-basierenden Kassen bewegen wir uns nicht mehr nur im Umfeld von Kassensystemen, vielmehr vertreiben, installieren und supporten wir heute komplex vernetzte IT-Strukturen. Es ist nicht nur mehr mit dem Aufbau einer Kasse und dem Nachverkauf von Bon-Rollen getan, wie dies das eigentliche Geschäft von Kassenfachhändlern in den vergangenen Jahrzehnten war.« Neu installierte Systeme müssten sauber aufgesetzt und jederzeit verfügbar sein.