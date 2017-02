(Foto: Samsung)

Obwohl Samsung auf dem MWC noch nicht sein neues Smartphone-Flaggschiff Galaxy S8 dabei hatte, konnten die Koreaner dennoch mit einer Überraschung auftrumpfen. Mehr als zwei Jahre nachdem das Unternehmen seinen Abschied aus dem hiesigen Notebook-Markt verkündet hat und noch während in Asien heiß darüber spekuliert wird, ob das restliche PC-Geschäft bald an Lenovo verkauft wird, zauberte Samsung mit dem »Galaxy Book« in Barcelona plötzlich eine neue Familie ultramobiler Hybridgeräte aus dem Hut. In der 10,6 Zoll großen Einstiegs-Variante arbeitet eine mobile Intel m3-CPU der aktuellen siebten Generation (Kaby Lake) mit 2,6 GHz Taktfrequenz, der vier GByte Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Sein TFT-Touch-Display bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln (Full HD). Während die Anschlussmöglichkeiten mit einem USB 3.1-Port (Type-C) relativ begrenzt sind, stehen als drahtlose Verbindungswege sowohl 802.11ac-WLAN und Bluetooth (4.1) als auch LTE zur Verfügung. Beim Speicher haben Kunden die Wahl zwischen 64 GByte oder einer schnellen 128GB eMMC-Variante. Über einen microSD-Einschub können bis zu 128 GByte hinzugefügt werden.

Deutlich mehr Leistung bietet die große Variante des Galaxy Books mit ihrem 12 Zoll Super-AMOLED-Touchscreen mit 2.160 x 1.440 Pixeln Auflösung. Das liegt vor allem am darin steckenden Intel Core-i5 Zweikern-Prozessor der aktuellen Kaby Lake-Reihe mit 3,1 GHz Taktrate. Zudem bringen die zwei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten hier auch verschiedene RAM-Kapazitäten mit. Während das schwächere Modell mit 128 GByte SSD nur mit vier GByte Arbeitsspeicher ausgestattet ist, werden beide Werte in der stärkeren Variante verdoppelt. Neben der auch im 10 Zoll-Modell verbauten Frontkamera mit 5 Megapixeln bringt das 12 Zoll-Modell noch eine Hauptkamera mit 13 Megapixeln und Autofokus mit. Zudem bietet es den Komfort eines zweiten USB 3.1-Port, bei den drahtlosen Verbindungstypen gibt es hingegen keine Unterschiede. Alle Galaxy Books sollen im Akkubetrieb laut Samsung bis zu zehn Stunden aushalten und werden als Standard sowohl mit dem ansteckbaren Keyboard als auch dem S Pen ausgeliefert.

Diese Spezifikationen zeigen bereits klar, dass sich Samsung mit den neuen Hybrid-Geräten einen Teil des von Microsoft mit den Surface-Modellen gebackenen Kuchens abschneiden will. Dennoch dürfte Microsoft sich zumindest insofern über die neue Konkurrenz freuen, als der Hersteller, in dessen Portfolio Windows aktuell keine nennenswerte Rolle mehr spielt, mit dem Galaxy Book voll auf Windows 10 setzt.