Fujitsus »Lifebook P727« (Foto: Fujitsu)

Fujitsu hat drei neue 2-in-1-Tablets für den professionellen Einsatz vorgestellt, die alle Anforderungen an einen zeitgemäßen digitalen Arbeitsplatz gerecht werden sollen.

Das »Fujitsu Lifebook P727« ist das erste klappbare 360-Grad-Gerät des Herstellers. Das 12,5 Zoll-große Convertible punktet mit geringem Gewicht, schmalem Design und lässt sich im Handumdrehen von einem Notebook in ein Tablet verwandeln. Es kann in insgesamt vier verschiedenen Arbeitsmodi genutzt werden: klassisch mit Klapp-Gehäuse, als Desktopvariante, als Tablet oder als sogenanntes Tent. Die 360-Grad-Aufhängung erlaubt ein vollständiges Zurückklappen der Tastatur hinter den Bildschirm. Nutzer können wahlweise mit dem Touchscreen, Digitalstift oder Tastatur arbeiten. Optional bietet Fujitsu das Gerät mit 4G/LTE-Konnektivität sowie einer Akku-Reserve von bis zu zehn Stunden an.

Das »Lifebook T937« ist das neueste Modell der Convertible Reihe von Fujitsu. Der Bildschirm ist um 360 Grad vertikal drehbar. Das superschlanke Gerät wiegt nur 1,3 Kilogramm und lässt sich schnell und unkompliziert von einem 13,3-Zoll-Notebook zu einem Tablet umwandeln. Fujitsu hat ein 13,3-Zoll-Full-HD-Display verbaut und liefert einen Wacom-Stift mit, der im Gehäuse aufbewahrt werden kann. Wie beim Lifebook P727 bietet Fujitsu das Gerät wahlweise mit LTE an. Die Akkulaufzeit soll ebenfalls zehn Stunden betragen.