HP ist für viele Analysten unterwartet gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der US-Konzern konnte im ersten Quartal seines laufenden Fiskaljahres den Umsatz um 3,6 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar steigern. Der Quartalsgewinn kletterte von 592 Millionen auf 611 Millionen Dollar, ein Plus von drei Prozent.

Ein Grund für das erfreuliche Ergebnis war der Aufwärtstrend im PC-Geschäft, der sich seit Ende des vergangenen Jahres bemerkbar macht (CRN berichtete ) Das wirkte sich positiv auf den Umsatz der Personal Systems-Sparte aus, der mit 8,2 Milliarden Dollar zehn Prozent über dem des Vorjahresquartals lag. Während die Verkäufe von Desktop-PCs stagnierten, setzte HP mit Notebooks zwölf Prozent mehr um. Besonders gut entwickelte sich das Geschäft mit hochwertigen Business-Notebooks sowie Gaming-PCs.

Nicht ganz so gut entwickelte sich HPs Druckersparte, deren Umsatz trozt steigernder Verkaufszahlen um drei Prozent auf 4,48 Milliarden Dollar zurückging. Hier wirkte sich der starke Preisverfall negativ auf die Umsätze aus. Gleichzeitig aber legte der Absatz von Drucker an Unternehmen um zwei Prozent und an Verbraucher um sieben Prozent zu.