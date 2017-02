Die TD-Zentrale in der Münchner Kistlerhofstraße (Foto: Tech Data)

Azlan die VAD-Sparte des Broadliner Tech Data lädt vom 9. auf den 10. März 2017 zur zwölften Auflage seines »All Night Long«-Events und verspricht Partnern ein 24-Stunden-Programm mit vielen Highlights. In der Tech Data-Zentrale in der Münchner Kistlerhofstraße treffen die Azlan-Partner auf die Herstellerpartner VMware, Microsoft, Veritas, Acronis, Veeam und DataCore. Das Event will Fachwissen rund um die gegenwärtig bestimmenden Themen wie Cloud Computing, Netzwerk-, Server- und Desktop-Virtualisierung und -Management, Backup sowie Storage vermitteln. Auf dem Programm stehen technische Kurz-Workshops, aber auch spezialisierte Hersteller-Workshops von Microsoft, VMware, Veritas und Acronis, in denen innerhalb von 4 Stunden Lösungen sowohl technisch als auch vertrieblich betrachtet werden.

Die »All Night Long« adressiert damit insbesondere technische Leiter, Sales Engineers und technisch orientierte Vertriebsmitarbeiter. Besucher können Informationen in Workshops und individuellen Break-Out Sessions direkt mit anderen Spezialisten auszutauschen und wertschöpfende Informationen von Herstellern zu erhalten. Alle vorgestellten Produkte und Lösungen können direkt vor Ort dank Remote-Zugriff auf das Azlan Trainingscenter getestet werden.

Zum Abschluss des ersten Tages, am Donnerstagabend, können die Besucher dann noch an einem Pokerturnier teilnehmen und dabei viele Sachpreise gewinnen. Die Teilnehmerplätze für das Event sind begrenzt. Azlan erhebt eine Teilnahmegebühr von 99 Euro ohne Übernachtung, 196 Euro mit Übernachtung von Donnerstag auf Freitag und 39 Euro für die Teilnahme von Vertriebsmitarbeitern ausschließlich am Freitagvormittag. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden interessierte Fachhandelspartner unter www.azlan.de/ANL12 .