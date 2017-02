(Foto: Fotolia/Sean Pavon Photos)

Broadliner Ingram startet gemeinsam mit den Herstellerpartnern Lenovo und Microsoft eine Incentive und bietet Resellern die Chance auf eine fünftägige Reise nach Tokio. Insgesamt zehn Flugtickets werden im Rahmen des Incentives »Lenovo goes Tokyo« vergeben. Jeder Fachhandelspartner kann am Incentive teilnehmen und erhält nach Anmeldung sein persönliches Umsatzziel für ausgewählte Produkte. Das Umsatz-Punkte-Konto kann durch den Verkauf von Produkten der Kategorien Think Systeme, Windows 10 Pro Touch Devices, Windows Server ROK und CALS sowie Topseller Server gefüllt werden. Reseller können in einer oder mehreren dieser Kategorien ins Rennen gehen. Sobald das individuelle Ziel erreicht ist, nehmen die Reseller automatisch an der Verlosung der Japan-Reise teil. Der Einstieg in die Aktion ist jederzeit möglich, die Umsätze werden rückwirkend zum 1. Dezember 2016 gezählt. Ein Highlight der mehrtägigen Reise ist die Besichtigung des Lenovo ThinkPad Research and Development Centers in Yokohama. Weitere Infos zur Aktion erhalten Reseller im Fachhandelsportal unter www.ingrammicro.de/lenovo-tokyo .