(Foto: Screenshot Matthew Roberts, Youtube)

Nachdem Apple seinen ursprünglich geplanten Umzugstermin auf den neuen Campus wegen einiger kleinerer Verzögerungen auf der Mega-Baustelle nicht einhalten konnte, ist die Fertigstellung des spektakulären Projekts jetzt offenbar absehbar (siehe auch Videos in: So weit ist Apples »UFO« ). Zumindest hat Apple diese Woche offiziell mitgeteilt , dass die ersten Mitarbeiter im April in das ringförmige neue Hauptquartier und die anderen Gebäude im »Apple Park« einziehen sollen. Allerdings wird der Umzug nicht auf einen Rutsch geschehen, sondern sukzessive über sechs Monate verteilt. Auch die alten Büros am bisherigen Hauptsitz nebenan sollen nicht aufgegeben, sondern nach einigen notwendigen Renovierungsarbeiten wieder neu besetzt werden. Zudem hat Apple-Chef Tim Cook jetzt auch offiziell das schon seit einigen Monaten kursierende Gerücht bestätigt, dass das neue Auditorium nach Firmengründer Steve Jobs benannt werden soll. Das »Steve Jobs Theater« bietet mehr als 1.000 Sitzplätze und soll künftig für wichtige Keynotes, Produktvorstellungen und Pressekonferenzen genutzt werden. Neben einem Fitnesscenter für die Angestellten soll es auf dem weitgehend begrünten Areal außerdem auch ein Besucherzentrum mit einem Apple-Store und einem Cafe geben.