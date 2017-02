Hochzufrieden mit 2016: Wortmann-Chef Siegbert Wortmann (Foto: Wortmann)

Eine herausragende Quote in drei Jahrzehnten Wortmann Gruppe wird Namensgeber und Chef Siegbert nicht mehr erleben können. Dass von den 200 Gästen bei der ersten Hausmesse des 1986 gegründeten Herstellers und Distributors »199 besoffen waren«, wie er freimütig zugibt, lässt sich schwer wiederholen. Mittlerweile kommen Tausende Fachhändler und Hersteller-Partner zu Wortmann, zuletzt im vergangenen Spätsommer über 3.000 Gäste zur 30-jährigen Jubiläumsfeier .

Der einzige Nüchterne damals auf der illustren Reseller-Party Mitte der 80er Jahre muss Distributionspionier Siegbert Wortmann selbst gewesen sein. Denn der Chef weiß, wie man einen erfolgreichen Milliarden-Konzern aufbaut. Indem man nämlich den wichtigsten Schmierstoff im Channel-Vertrieb reichlich, vor allem aber an sich selbst vorbei fließen lässt. Und das klappt beim in die Jahre gekommenen ITK-Channel nach wie vor hervorragend. Die Zahlen der Wortmann Gruppe 2016 sprechen da für sich: Ein Plus von zehn Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro verbuchten die über 20 Unternehmen im Konzern. »Mit der Entwicklung unserer Unternehmen sind wir hochzufrieden«, bilanziert der Chef über fast 1.700 Mitarbeiter.