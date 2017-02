China hat mit dem Bau eines neuen Supercomputers begonnen, der die Leistung des aktuellen Spitzenreiters Sunway TaihuLight mehr als verzehnfachen soll (Foto: National Supercomputing Center Wuxi)

Die chinesische Regierung arbeitet mit Hochdruck daran, die unangefochtene Nummer Eins unter den Supercomputer-Nationen zu werden (siehe auch: China erobert den Supercomputer-Thron ). Nachdem das Land in den vergangenen Jahren mit den zwei Systemen »Sunway TaihuLight« und »Tianhe-2« bereits die Spitzenplätze in der Rangliste der 500 schnellsten Supercomputer erobert und den USA auch ihre Führung in der Gesamtwertung strittig gemacht hat, setzt Peking jetzt noch einen drauf. Während in anderen Ländern noch an Supercomputern getüftelt wird, die die Leistungsgrenze von einem Exaflop, also einer Trillion Gleitkomma-Rechenoperationen pro Sekunde, erreichen sollen, hat China jetzt mit dem Bau eines solchen Kolosses begonnen. Der neue Superstar der Supercomputer soll den Namen »Tianhe-3« tragen und schon im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Bis zum Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit kann es dann allerdings noch einmal ein bis zwei Jahre dauern, wie das zuständige Nationale Zentrum für Supercomputer ausführt. Sollte dieser Zeitplan eingehalten werden, wird China aller Voraussicht nach tatsächlich als erste Exascale-Nation in die Computergeschichte eingehen.

Anders als seine beiden Vorgänger soll der Tianhe-3 zum Erreichen dieser Rechenleistung nicht auf Intel-Prozessoren setzen, sondern von CPUs und einem Betriebssystem aus heimischer Produktion angetrieben werden. Dass China die Technologie dafür inzwischen beherrscht, hat es eindrücklich mit dem aktuellen Spitzenreiter Sunway TaihuLight bewiesen, in dem rund 10,6 Millionen Sunway SW26010 260C Prozessoren mit je 1,45GHz arbeiten. Tianhe-3 soll nach seiner Fertigstellung allerdings noch mehr als zehn Mal schneller als der Sunway TaihuLight (93 Petaflops) und sogar über 50 Mal schneller als der aktuell schnellste Supercomputer der USA, der Titan (18 Petaflops), sein. Die enorme Rechenleistung der dritten Tianhe-Generation könnte laut dem Nationalen Zentrum für Supercomputer künftig unter anderem dazu genutzt werden, Erdbeben, Epidemien und Klimamodelle weitaus schneller und präziser als bisher vorherzusagen. Als ein konkretes Anwendungsmodell erhofft sich China davon etwa bessere Prognosen zur Smog- und Unwetter-Vorhersage im ganzen Land.