Laut einer aktuellen Studie sind IT-Abteilungen zuviel mit täglichen Service-Aufgaben beschäftigt (Foto: Kadmy - Fotolia)

IT-Mitarbeiter müssen sich rund 30 Prozent ihrer Zeit mit der Beantwortung von Serviceanfragen und mit der Beseitigung von Problemen herumschlagen. Das geht aus einer gemeinsamen Studie von Dimension Data mit den Marktforschern von IDC hervor, für die IT-Fachkräfte und leitende Manager von 275 Unternehmen mit jeweils über 1.000 Mitarbeitern in zehn Ländern befragt wurden. Davon gaben zwei Drittel an, dass die IT für sie ein Kernelement ihres Geschäfts sei. Laut der Studie stehen den operativ arbeitenden IT-Fachkräften nur 15 Prozent ihrer Zeit für die Entwicklung von digitalen Innovationen zur Verfügung. Im Vorjahr hatten die IT-Mitarbeiter dafür noch rund 25 Prozent mehr Zeit. Diesen Rückgang sehen die Analysten gerade in Zeiten der Digitalen Transformation kritisch, da jetzt IT-Geschäftsmodelle weiterentwickelt werden müssten, um künftige Marktchancen nicht zu verspielen. Stattdessen müsse die Konzentration auf der Verstärkung von Kundenbeziehungen, der Einführung des Internet of Things aber auch der Nutzung von Big Data und Datenanalysen liegen.

»IT-Unternehmen sollten sich schon heute auf Effizienzmaßnahmen konzentrieren, um die künftigen Chancen am Markt zu nutzen«, mahnt Tolga Erdogan, Director Solutions and Consulting bei Dimension Data in Deutschland, an. Automatisierung bedeute nicht, dass Fachkräfte überflüssig würden. »Vielmehr kann die Zeit, die dank der Automatisierung von Routine-Aufgaben gewonnen wird, für die Entwicklung neuer Wertschöpfungsquellen oder den Austausch mit Kunden genutzt werden.«