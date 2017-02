(Foto: Fotolia/Lucky Business)

Bereits zum 15. Mal macht die Wortmann AG mit ihren Roadshow-Veranstaltungen Halt in den großen Kinosälen Deutschlands. Der Hersteller und Distributor informiert in diesem Rahmen rund um die neuesten Terra-Systeme, die hauseigenen Terra Cloud Services sowie aktuelle Microsoft-Produkte. Die Besucher können dann zum Abschluss des Roadshow-Tages ihren aktuellen Wunschfilm sehen. Roadshowleiterin Swetlana Scherkowski erklärt: »Die Roadshows sind eine optimale Plattform, sich über Neuigkeiten aus dem Hause Wortmann zu informieren und mit anderen regionalen Händlern ins Gespräch zu kommen. Zudem werden wir wieder unter allen Teilnehmern pro Standort ein Terra Pad verlosen.«

Wortmann wird in rund fünf Wochen zehn deutsche Städte sowie in Österreich Innsbruck und in der Schweiz Zürich besuchen. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden interessierte Reseller unter www.wortmann.de/roadshow .

Termine:

9. Februar Bad Oeynhausen

14. Februar Stuttgart

15. Februar Offenbach

16. Februar Düsseldorf

21. Februar München

22. Februar Nürnberg

23. Februar Baunatal

28. Februar Leipzig

1. März Potsdam

2. März Hamburg

7. März Zürich

9. März Innsbruck

Teilnahme: Kostenfrei

Weitere Informationen und Anmeldung: unter www.wortmann.de .