(Foto: Inside the Magic / Youtube)

Die Geschichten aus dem Star Wars Universum sind nicht nur an den Kinokassen eine wahre Macht. Auch in der Werbewelt gehören die Charaktere schon seit dem Erscheinen des ersten Films 1977 zu den beliebtesten Markenbotschaftern des ganzen Universums und preisen Produkte von Limonaden über Autos bis hin zu HP-Laptops an. Auf den nächsten Seiten sehen Sie einige der besten und lustigsten Werbeclips, die in den letzten 35 Jahren rund um Star Wars entstanden sind. Während in den Filmen die Rebellen um Luke Skywalker eindeutig die Lieblinge des Publikums sind, heißt der unbestrittene Herrscher des (viralen) Marketings allerdings eindeutig Darth Vader. Selbst manche hochbezahlten Schauspieler und Fußballstars können dem dunklen Lord mit ihrer Publikumswirksamkeit nicht das Wasser reichen. Manchmal treten die Star Wars-Recken aber auch gemeinsam mit realen Helden wie Franz Beckenbauer oder David Beckham auf.

Eine der wohl bekanntesten Star Wars-Werbungen ist VWs Spot für den neuen Passat, der erstmals zum Superbowl 2012 gezeigt wurde. Was viele allerdings nicht wissen, ist das Greenpeace darauf direkt mit zwei weiteren Videos geantwortet hat, in denen schon Jahre vor dem aktuellen Dieselskandal auf die Umweltsünden des Konzerns hingewiesen wurde. Die Umweltschützer entern darin unter anderem in ihrer typischen Art und Weise den VW-Todesstern und rollen ein anklagendes Banner aus.

Sehen Sie hier alle drei Clips: