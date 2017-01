Christian Peters (Foto: Api)

Zum 01. Februar übernimmt Christian Peters bei Api als Vertriebsleiter die Verantwortung für den VAD-Bereich des Aachener Distributors. Er übernimmt die Aufgabe von Udo Schillings, der Api ein Jahr nach seinem Wechsel vom VAD ADN aus persönlichen Gründen wieder verlässt. Peters soll nun den Auf- und Ausbau des Bereichs mit Kompetenzteams und dem herstellerorientierten Fokus Sales weiter vorantreiben. »Christian Peters war von Anfang an eng in das Thema involviert und weiß genau, worauf es ankommt. Mit ihm als Vertriebsleiter VAD werden wir den Bereich, in dem bereits jetzt sechs dedizierte Business Development Manager und zwei Support Engineer arbeiten, weiter ausbauen und in der Zukunft auch personell noch verstärken«, erläutert dazu Gesamtvertriebsleiter Frank Fritsche. Christian Peters freut sich auf seine neue Aufgabe: »Api bietet alle Voraussetzungen, den eingeschlagenen Weg in der Value Added Distribution erfolgreich fortzuführen. Wir verfügen über kompetente Mitarbeiter, ein engagiertes Partnernetzwerk und das passende Portfolio, um innovative und zukunftsträchtige Lösungen anzubieten.« Er kündigt unter anderem auch den Ausbau des Lösungs- und Dienstleistungsangebots an.