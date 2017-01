Matthias Puchowka (Foto: Kosatec)

Distributor Kosatec baut seinen Vertrieb weiter aus und verpflichtet Matthias Puchowka als Key Account Manager. Puchowka kann auf fast 30 Jahre Vertriebserfahrung in der IT-Branche zurückblicken und verstärkt den Grossisten ab sofort in der Firmenzentrale in Braunschweig. Puchowka wechselte vom Paderborner Distributor Action IT zu Kosatec, bei dem er zuletzt neun Jahre in gleicher Position eingesetzt war. Weitere vorherige Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren McDos, Devil, Api und Frank & Walter, bei denen er jeweils als Verkaufs- oder Vertriebsleiter tätig war. Kosatec-Chef Andreas Sander freut sich über den Neuzugang: »Matthias und ich waren bereits Anfang der 90er-Jahre Arbeitskollegen bei Frank & Walter. Ich freue mich, dass wir mit ihm eine wahre Vertriebslegende für uns gewinnen konnten.«

Kosatec steigerte den Jahresumsatz im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben um 30 Prozent auf 154 Millionen Euro und will weiter expandieren. Insbesondere will der Distributor weitere strategisch wichtige Stellen in Einkauf und Vertrieb besetzen.