Simone Blome, Geschäftsführerin Solutions bei Also

Zusätzlich zum bestehenden Serviceprogramm, das Also Deutschland für Microsoft Produkte in Verbindung mit seinem Tochterunternehmen Also Enterprise Services ausführt, wie Rollouts und Implementierungen inklusive Staging und Imaging, 1st und 2nd Level Support, Trainingsprogramme sowie den Bring In Service, bietet der Distributor zwei neue Vor-Ort-Packages an: On Desk Delivery- (innerhalb von zwei Werktagen) und Front Desk Delivery-Service mit Next Business Day Garantie. Simone Blome, Geschäftsführerin Solutions, erklärt dazu: »Wir freuen uns durch die Erweiterung unserer sehr engen Zusammenarbeit um den Vor-Ort-Service die volle Bandbreite des Also-Spektrums ausspielen zu können.« Robin Wittland, seit dem Jahreswechsel Leiter des Geschäftsbereichs Windows und Surface bei Microsoft Deutschland, kommentiert die Partnerschaft: »Die Einführung des neuen deutschlandweiten Also-Service-Angebots ist ein entscheidender Schritt, um Surface im Unternehmensumfeld noch attraktiver zu machen.«

Weitere Informationen erhalten Partner beim Microsoft Surface-Team von Also unter der Telefonnummer 02921 99-4443 oder per Mail unter Microsoft.Surface@also.com . Detaillierte Informationen zum neuen Vor-Ort-Service-Angebot gibt es auch unter dem Link www.also.de/goto/surfacecarepack .