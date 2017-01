Simone Blome von Also (Foto: Also)

Irgendwann kommt in einem Pressegespräch mit dem Also-Management dann der Moment, in dem der interviewte Also-Gesprächspartner noch einmal betont: »Wir verstehen uns nicht als Distributor, sondern als B-2-B-Marketplace.« So wie jetzt auch Simone Blome, Geschäftsführerin Solutions beim Soester Unternehmen. Doch hier geht es nicht nur um Begrifflichkeiten - die Also-Geschäftsführerin betont, dass die Distribution ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells bleiben werde. Aber: »Wir entwickeln neue Geschäftsmodelle für Reseller. Wir machen heute viel mehr, als wir früher getan haben.« Dass man immer noch sehr stark als Broadline-Distributor wahrgenommen werde, findet sie nicht zeitgemäß. »Wir positionieren uns als Solutions-Spezialist und können behaupten: Wir machen Value Added Distribution ebenso gut wie andere«, sagt Blome und überbietet dann sogleich: »Wir machen es aber auch komplett anders als andere, denn wir wollen im Lösungsgeschäft einen Schritt voraus sein.«

Dafür hat sich Also in den vergangenen Monaten einer umfassenden Neuaufstellung unterzogen, in deren Rahmen beispielsweise die Sales-Einheiten auf die Solutions-Ausrichtung hin umorganisiert wurden. So gibt es bei Also nun Partner Manager, die Handelspartnern als Berater beim Einstieg in neue Wachstumsmärkte zur Seite stehen und Prozess Manager, die für alle operativen Prozess- und Abwicklungsthemen zuständig sind (siehe Interview mit Also-Vertriebsleiterin in CRN 47/2016, Seite 12). Simone Blome berichtet von einem tiefgreifenden Umbau-Prozess, in welchem »die Mitarbeiter umfassend geschult, alle Prozesse angefasst wurden«. Heute zögen bei Also alle an einem Strang und zwar in die richtige Richtung, wie sie zusammenfasst: »Wir vertreiben nicht nur Lösungen, wir entwickeln auch Lösungen, die unseren Geschäftspartnern mehr Nutzen bringen.«