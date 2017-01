Kinovergnügen für Wortmann-Partner (Foto: Andrey Kuzmin | Fotolia)

Wortmann gibt seinen Kunden und Partnern während der Roadshowe ein Update zu allen Terra-Produktbereichen, informiert über das neue Terra Cloud Center und den Marketplace für Cloud Services in der Terra-Cloud sowie das Thema E-Mail-Archivierung. Ein Überblick über Windows Server 2016 und eine Vorstellung der Managed Service-Lösung von Server Eye wird ebenfalls geboten.

Neben dem informativen Part steht auch in diesem Frühjahr Unterhaltung auf dem Programm. Händler können zum Abschluss des Tages ihren aktuellen Wunschfilm sehen, denn Wortmann lädt alle Gäste mit einem Gutschein für Popcorn, Nachos oder anderen Leckereien zu einem vergnüglichen Kinoabend ein. Die Veranstaltung ist für alle Partner kostenlos. Auch Fachhändler, die aktuell noch kein Partner der Wortmann AG sind, sind herzlich eingeladen, sich erste Eindrücke zu verschaffen.

Die Tourdaten im einzelnen:

9.2. in Bad Oeynhausen, 14.2. in Stuttgart, 15.2. in Offenbach, 16.2. in Düsseldorf, 21.2. in München, 22.2. in Nürnberg, 23.2. in Baunatal, 28.2. in Leipzig, 1.3. in Potsdam, 2.3. in Hamburg, 7.3. in Zürich und 9.3. in Innsbruck

Mehr Informationen unter www.wortmann.de/roadshow