18.01.2017 :

Nachdem Also Deutschland seine internen Strukturen mit Hinblick auf das Lösungsgeschäft neu ausgerichtet hat, will der Distributor seine frisch gewonnen Einsichten nun auch an die Partner weitergeben. Der neu geschaffene Bereich Business Consulting steht Fachhändlern bei der Weiterentwicklung ihrer Lösungskompetenzen und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beratend zur Seite. mehr