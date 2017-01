(Foto: Messe_Leipzig_Andre_Kugellis)

Am vergangenen Wochenende war Leipzig eine einzige Spielhölle. Zur zweiten DreamHack auf deutschem Boden waren mehr als 15.000 Besucher aus ganz Europa in die Messestadt gereist – darunter allein 1.500 LAN-Teilnehmer. Sie erlebten spannende eSports-Wettkämpfe, spektakuläre Events und Neuheiten an den Ständen der DreamExpo. Auf Deutschlands größter LAN-Party wurde 56 Stunden lang nonstop gespielt.

Als Besuchermagnet erwiesen sich die eSports-Turniere. Zum Jahresauftakt der DreamHack Open kämpften acht CS:GO-Teams drei Tage lang um die Siegertrophäe und Preisgelder von 100.000 US-Dollar. Der auf 1.500 Plätze angewachsene LAN-Bereich wurde erneut zum größten Event seiner Art in Deutschland. Die Teilnehmer konnten in diesem Jahr in einer eigenen Halle 56 Stunden lang mit- und gegeneinander antreten.

Erstmals fand im Rahmen der DreamHack Leipzig das eSport-Forum des ESB Marketing-Netzwerks statt. Über hundert Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, sich in Vorträgen und Diskussionsrunden über die wirtschaftlichen Potenziale im eSport zu informieren. Im anschließenden Blick vor und hinter die Kulissen konnten Unternehmensvertreter anhand konkreter Beispiele erleben, welche Möglichkeiten sich in der Gaming-Branche eröffnen. Das große wirtschaftliche Interesse zeigt der Anteil an Fachbesuchern auf der DreamHack Leipzig, der bei über zehn Prozent lag.