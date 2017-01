Die neue Farbvariante Green/Orange kostet etwas mehr (Foto: Microsoft)

Microsoft erweitert die Wireless Controller-Familie für die Spielkonsole Xbox One um drei neue Farbvarianten. Das neue »Red«-Gamepad ist auf der Oberseite in mattem Rot gehalten, die Unterseite und Steuertasten werden mit einem glänzenden Farbton davon abgehoben. Beim Modell »Green/Orange« ist die Grundfarbe ein mattes Dunkelgrün, mit orangen Akzenten an den beiden Thumbsticks und einer schwarzen Unterseite. Der Controller in »Blau« kombiniert ein mattes Blau mit schwarzen Elementen. Bei allen drei Modellen handelt es sich um die zusammen mit der Xbox One S eingeführte verbesserte Modellvariante. Diese verfügt über eine texturierte Grip-Fläche, schneller regierende Thumbsticks, ein verbessertes Steuerkreuz sowie ein neues Bluetooth-Modul mit größerer Reichweite. Wie üblich sind die Tasten auf den Controllern über die entsprechende Controller-Software frei belegbar. Neben der Xbox One und One S können die Gamepads auch mit PCs verwendet werden. Die beiden neuen Farbvarianten sind ab sofort erhältlich, die Preisempfehlung für die rote und blaue Variante liegt bei 59,99 Euro, in Grün soll das Gamepad fünf Euro mehr kosten.

Wer es noch etwas außergewöhnlicher haben will, dem bietet Microsoft neben speziellen einigen Special Edition-Varianten wie zu »Dawn Shadow« seit Herbst in den USA auch die Möglichkeit, sich einen individuellen Controller zu designen. Im Xbox Designlab können die Farben für einzelne Bauteile wie die Front- und Rückseite, die Analogsticks das Steuerkreuz und die Tasten einzeln gewählt werden. Laut Microsoft sind so fast acht Millionen verschiedene Farbkombinationen möglich. Mit 79,90 US-Dollar plus internationalem Versand ist das Vergnügen allerdings auch nicht ganz günstig. Für das Einlasern des eigenen Namens oder eines Schriftzugs kommen noch einmal 10 Dollar dazu.

Noch einen Schritt weiter gehen die Individualisierungsmöglichkeiten beim auch direkt in Deutschland verfügbaren »Elite Wireless Controller«. Dieser kommt im Paket mit unterschiedlichen Bauteilen wie verschiedenen Steuerkreuzen und Thumbsticks aus Metall, die je nach Bedarf ausgetauscht werden können, um den Controller optimal an das jeweilige Spiel anzupassen. Auf der Unterseite können zudem vier Paddles angebracht werden, die beispielsweise als Schaltwippen bei Rennspielen dienen können. Der Endkundenpreis für den Premium-Controller liegt bei 149 Euro.