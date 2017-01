Nachrichtensendung löst Massenbestellung via Amazon Echo aus : So hätten sich die ungewollten Einkäufe der Sprachassistentin Alexa verhindern lassen

In einer US-Nachrichtensendung wurde der Name von Amazons Sprachassistentin Alexa genannt, die sich daraufhin in zahlreichen Haushalten angesprochen fühlte und Bestellungen beim Online-Händler aufgab. Das Chaos wäre leicht zu verhindern gewesen, wenn die Nutzer die Einstellungen angepasst hätten.