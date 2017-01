(Foto: Nintendo)

Eine Spielkonsole die man im Wohnzimmer auf dem Sofa genauso nutzen kann, wie unterwegs im Zug. Das ist die genauso einfache wie gute Idee hinter der »Switch «, mit der Nintendo Spielefans in aller Welt begeistern und so wieder wachsen will. Nachdem Nintendo im Herbst mit einem Video bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Gerät und seine Möglichkeiten gegeben hatte, wurden jetzt bei der offiziellen Vorstellung (Video siehe Seite 3) auch die wichtigsten Details zur hybriden Konsole genannt. Demnach soll die Switch Anfang März in den Handel kommen und knapp 300 Euro kosten. Dafür bekommt man im Prinzip ein Gaming-Tablet mit zwei ansteckbaren Controllern, den so genannten »Joy-Con«, und einer Docking-Station für den Betrieb zuhause. Ein besonderer Clou ist, dass die Joy-Cons getrennt für Multiplayer-Spiele genutzt, oder im stationären Betrieb auch zu einem größeren Wireless-Controller zusammengesteckt werden können. Darüber hinaus können sich die Nutzer für anspruchsvollere Spiele als Zubehör einen oder mehrere »Pro-Controller« zulegen, der eher einem typischen Konsolen-Gamepad ähnelt.

Das Herzstück im Inneren der Switch ist die mobile Tegra-Plattform von Nvidia, die für die Switch einige Erweiterungen wie eine eigene Physik-Engine erhält. Spieleentwickler erhalten zudem ein eigenes Tool-Set sowie spezielle Schnittstellen, um die flexiblen Möglichkeiten des Systems in ihre Games implementieren zu können. Das integrierte Multitouch-Display ist mit seinen 6,2 Zoll eher für die kompakte mobile Nutzung ausgelegt und bietet eine Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln (720p). Nintendo gibt an, sich bewusst für die niedrigere Qualität entschieden zu haben, um die Akkulaufzeit zu verbessern. Je nach Spiel sollen so bis zu 6,5 Stunden möglich sein, bei starker Auslastung werden immerhin noch etwas mehr als zwei Stunden Spielspaß versprochen. Bei der HDMI-Ausgabe über einen Fernseher oder Monitor im Docking-Betrieb können Spiele dann allerdings auch in Full-HD (1.920 x 1.080 Pixel) wiedergegeben werden. Darüber hinaus bietet die Docking-Station Unterstützung für 5.1-Surround-Sound.

Zur Verbindung mit Netzwerken nutzt die Switch im Normalfall WLAN (802.11ac), bei Bedarf kann der eigentlich für das Netzgerät vorgesehene USB-C-Anschluss der Docking-Station jedoch mit einem USB-Hub und einem Adapter zum LAN-Port umfunktioniert werden. Laut Nintendo lassen sich über WLAN bis zu acht Switch-Konsolen für Multiplayer-Games und Turniere miteinander verbinden. Der mit 32 GByte recht spärlich bemessene Speicher der Switch kann immerhin per SD-Karte erweitert werden.