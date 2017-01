Firmenchef Siegbert Wortmann inmitten der Jubiliare (Foto: Wortmann)

Bei der Wortmann AG in Hüllhorst arbeitet es sich offensichtlich auch langfristig gesehen gut: Der Hersteller und Distributor ehrte auf seiner traditionellen Weihnachtsfeier im Kaiser Dorfkrug in Isenstedt auch in diesem Jahr langjährige Mitarbeiter. Mit einem Blumenstrauß und einer Urkunde bedankte sich der Firmengründer Siegbert Wortmann unter anderem bei Christian Claus, Ralf Drwenski, Ulrich Effing, Thomas Holdmann, Tanja Meier, Holger Silbernagel für 25 Jahre Arbeit bei der Wortmann AG. Außerdem bei Meik Blase, Andrea Bredenkamp, Martin Dryer, Christina Greimann, Torsten Heemeier, Gabriele Heinze, Karl Koopmann, Mathias Krato, Ulrich Kuntze, Michael Möller, Bernd Pohlmann, Klaus Scheidereiter, Regina Schlüter, Michael Schulte, Klaudia Stüwe, Daniela Wüllner, Anke Kalenka, Lena Keller, Susanne Schreiber, Sonja Post, Janine Euler und Angelina Burgess für 20 Jahre Unternehmenszugehörigkeit. Für 10 Jahre im Unternehmen wurden Sabrina Albrecht, Melanie Beinke, Davis Bergen, Mario BRutlach, Jakob Fast, Susann Grüning, Vitali Hermoni, Andre Hetzel, Uwe Horstmann, Wojcciech Kosecki, Jeannine Manzmann, Christian Meier, Viktor Olfert, Martin Peters, Viktor Pfaffengut, Olga Schaaf, Eugen Schewelew, Yurena Diaz-Azuaz, Valerie Wolff, Sarah Rebani und Ben Gayer geehrt.

Der Firmenchef bedankte sich in seiner Weihnachtsansprache bei seinen Mitarbeitern, insbesondere auch für die geleistete Mehrarbeit bedingt durch die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Firmenjubiläim: »Ein gutes und ereignisreiches Jubiläumsjahr liegt hinter uns. Dass wir auch in diesem Jahr mit über 480 Teilnehmern wieder eine großartige Beteiligung bei unserer Weihnachtsfeier haben, zeigt mir, wie gut das Arbeitsklima bei uns ist.«