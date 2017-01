MCD-Geschäftsführer Thomas Hollex (Foto: MCD)

CRN: Dem IT-Healthcare-Bereich wird großes Wachstumspotenzial vorausgesagt. Wie schätzen Sie die Wachstumschancen ein?

Thomas Hollex: In keinem Wirtschaftsbereich sind das Wachstumspotential und die Chancen so groß wie im Gesundheitswesen. Dieser Markt hat den größten Anteil am Bruttoinlandsprodukt und wächst in den nächsten 15 bis 20 Jahren schneller als das BIP selbst. Grund dafür sind die wachsenden Pro-Kopf-Ausgaben und die geburtenstarken Jahrgänge, die ab 2020 das Rentenalter erreichen. Diesen demographischen Herausforderungen wird man bei gleichbleibenden oder sogar rückläufigen Einnahmen nur mit einer Steigerung der Effizienz in den Prozessen begegnen können. Die Digitalisierung des ersten und des zweiten Gesundheitsmarktes bietet Herstellern wie uns und unseren Partner riesige Potentiale für ein Wachstum in den nächsten Jahrzehnten. Healthcare 4.0 ist die digitale Revolution im Gesundheitswesen und wird eine effizientere Erbringung von Gesundheitsleistungen, Reduktion der Ausgaben und gesteigerten Kunden-/Patientenservice ermöglichen.

CRN: Wann begann die Wortmann-Gruppe ihr Engagement im Healthcare-Markt?

Hollex: Die Wortmann-Gruppe hat den Healthcare-Markt bereits im letzten Jahrtausend als Wachstumsmarkt identifiziert und folglich waren wir einer der ersten Hersteller, der normenkonforme Computer für Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte angeboten hat. Kontinuierlich haben wir hier unser Angebot erweitert und decken selbst oder über Tochterunternehmen fast alle Einsatzumgebungen ab. Unsere vertikalen Partner, die in diesem Markt unterwegs sind, unterstützen wir nicht nur durch adäquate Produkte, sondern auch über zusätzliche Angebote im Bereich Service und Beratung, jüngst vermehrt auch durch Cloud-Services. Cloud-Leistungen sind ein wesentlicher Baustein der digitalen Reform, die uns und unseren Partnern in den nächsten Jahren neue Chancen geben. Nicht zuletzt richten wir uns als Unternehmen auch vermehrt an den Anforderungen des zweiten Gesundheitsmarktes aus und bieten über unsere Unternehmen Terra Fitness und Terra Sports entsprechende Angebote.

Mit der Beteiligung an der MCD Medical Computers Deutschland GmbH haben wir seit 2010 auch ein Standbein im Bereich der (hoch) sensiblen Medizintechnik. Das Unternehmen entwickelt und produziert nach dem EN ISO 13485 Standard IT-Lösungen und Medizinprodukte für Krankenhäuser und Medizingerätehersteller für den Einsatz in OPs, Intensivstationen, Reinräumen und Geräteanbindung. Weltmarktkonzerne, Softwarehersteller medizinischer Anwendungen und große Krankenhäuser und Kliniken vertrauen seit mehr als zehn Jahren auf das Knowhow und die Erfahrung der MCD und der gesamten Wortmann-Gruppe.